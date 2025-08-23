أحيت بلدة بدياس في قضاء صور، ذكرى فقيدها إبراهيم خليل، أحد الكوادر الحركيين القدامى والمؤسسين الأوائل للخلايا الحركية في البلدة، باحتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة بحضور حشد من الأهالي والمعزين، وقدّم للمناسبة المهندس محمد خليل.

تحدث في الاحتفال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس باسم حركة "أمل"، فاستهل كلمته بالثناء على مزايا الفقيد وإخلاصه لمسيرة الإمام السيد موسى الصدر، مؤكداً أن "أمثال الحاج خليل هم شهود على بدايات العطاء، ورموز حملوا على أكتافهم مشقة التأسيس وبذور المقاومة والالتزام".

وأشار إلى "أننا نعيش ذكرى تغييب الإمام الصدر، تلك الجريمة التي اشترك فيها أعداء العروبة والإسلام وأعداء المقاومة"، لافتاً إلى أن "كلمات الإمام ومواقفه ما زالت تنطبق على واقعنا اليوم، في معالجة القضايا الداخلية، وفي الدعوة إلى السلم الأهلي، وفي التمسك بالعيش المشترك، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي الذي ما زال يمعن في اعتداءاته على لبنان".

وختم مؤكداً أن "حركة أمل ستبقى وفية لنهج الإمام الصدر، متمسكة بخط المقاومة، فالمسيرة التي انطلقت بدماء الأوفياء ستبقى أمانة في أعناقنا، حتى يظل لبنان عزيزاً مصاناً، وتبقى راية الصدر خفاقة في ضمير الوطن".

وقدّم خريس التعازي باسم الرئيس نبيه بري وقيادة حركة "أمل" إلى عائلة الفقيد وأهالي بدياس، متمنياً لهم "الصبر والسلوان".

وفي الختام، تقدّمت عائلة الفقيد بخالص الشكر والتقدير إلى كل من شاركهم هذا المصاب الأليم، مؤكدة أنّ "إرث الراحل سيبقى منارة للأجيال، وعهداً على مواصلة الطريق الذي آمن به في خدمة الناس والوطن ونهج الإمام الصدر".