رأى النائب علي خريس أن "ما يحصل على صعيد المنطقة وخصوصا في سوريا لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي". وأشار الى "وجود ضغط هائل على لبنان في موضوع السلاح، في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على لبنان".

كلام النائب خريس جاء خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامته حركة "أمل" لأحد كوادرها في برج رحال، رئيس نقابة الحسب الزراعية في صور ومنطقتها علي قاسم سبليني (أبو حسن).

وكشف أن بري طالب الموفد الأميركي أن "يكون الضغط على العدو الإسرائيلي، الذي لا يزال يحتل جزءا من أرضنا ويعتدي ويقصف ويغتال ويدمر يوميا، وكأن شيئا لا يحصل، كما يرتكب المجازر في غزة دون أي تحرك من أحد"، مشيرا الى أن "العدو الإسراىيلي يدعي أن له أرض من النيل الى الفرات، وهو يحاول تحقيق ذلك في ظل هذا الضعف العربي والانهزام العربي".

وعلى صعيد الداخل اللبناني، دعا خريس الجميع للعودة الى كتاب الإمام السيد موسى الصدر فيما يتعلق بالدولة القوية والوحدة الوطنية، قائلا: "نريد دولة قوية تستطيع أن تحمي شعبها، وتصون أرضها وتحمي حدودها، لا الدولة الضعيفة المستسلمة التي تتخلى عن دورها وقوتها"، مؤكدا أن "المقاومة وجدت حين تخلت الدولة عن دورها".

وقال: "أعان الله في هذه المرحلة دولة الرئيس نبيه بري، لأنه الضمانة الحقيقية لوطننا، وصمام الأمان، ولأنه لا يمكن أن يتخلى عن ثوابت الإمام موسى الصدر".

وكان خريس استهل كلمته منوها بمزايا الراحل الجهادية والاجتماعية، خصوصا إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.