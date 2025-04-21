Apr 21, 2025 1:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خروج عشرات الآلاف في روما الى ساحة القديس بطرس بعد إعلان وفاة البابا فرنسيس، وقرعت أجراس الكنائس في الأحياء وامتلأت الكنائس في ايطاليا للصلاة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o