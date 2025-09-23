9:25 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خدمة الطوارئ الأوكرانية: مقتل امرأة وإصابة 3 في هجوم للقوات الروسية على أوديسا جنوب غربي البلاد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o