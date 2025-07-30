Jul 30, 2025 8:06 PMClock
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خدمات الإسعاف والطوارئ: 25 قتيلا وأكثر من 150 مصابا من طالبي المساعدات شمالي قطاع غزة

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