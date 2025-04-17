Apr 17, 2025 5:48 PMClock
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خامنئي خلال استقباله وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان: العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين ويمكن للدولتين أن تكملا بعضهما البعض

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