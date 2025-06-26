Jun 26, 2025 6:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خامنئي في منشور بالعبرية على "إكس": على الكيان الصهيوني أن يعلم أن أي عدوان على إيران سيكلفه غاليا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o