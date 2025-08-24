1:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خامنئي: شعبنا يقف بقوة في وجه مطلب أميركا بأن يكون مطيعاً لأوامرها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o