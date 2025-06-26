Jun 26, 2025 1:49 PMClock
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خامنئي: سنكرر استهداف القواعد الأميركية إن شنت هجمات علينا وأصبنا قاعدة العديد بأضرار كبيرة والرئيس الأميركي بالغ في تضخيم حجم الهجوم لكنه يعلم الحقيقة

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