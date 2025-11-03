Nov 3, 2025 1:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خامنئي: سنبحث مطلب واشنطن التعاون معها فقط إذا أنهت دعمها للكيان الصهيوني وأزالت قواعدها من منطقتنا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o