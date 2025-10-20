Oct 20, 2025 3:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خامنئي: إذا كان لدى الرئيس الأميركي إمكانيات فالأجدر به أن يلتفت إلى المتظاهرين ضده في الشوارع بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخرى

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o