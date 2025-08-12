6:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خارجية كوريا الجنوبية: ندعم حل الدولتين ونعارض جميع التدابير التي تقوّض تحقيقه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o