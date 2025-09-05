Sep 5, 2025 1:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خارجية قطر: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث بالدوحة مع مفوضة السياسة الخارجية لأوروبا وضع غزة والأراضي المحتلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o