Jul 4, 2025 2:43 PMClock
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خارجية سوريا: الشيباني أكد لروبيو تطلع سوريا للعمل مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات وعلى رأسها قانون قيصر

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