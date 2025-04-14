Apr 14, 2025 3:14 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

خارجية المجر: نعارض خطط الاتحاد الأوروبي إرسال مستشارين عسكريين لأوكرانيا ونقل تدريب قواتها إلى أراضيها

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o