زار وفد من المخاتير السابقين في منطقة البترون النائب غياث يزبك، وعرضوا له مطالبهم المزمنة والآنية وفي مقدمها "الظلم اللاحق بالمختار بالنسبة للضمان الذي توقّف في آخر شهر آب ٢٠٢٥ علماً بأن القانون يعطيه الحق بالضمان مدى الحياة، قيمة التعويض الزهيد الذي فوجئ به المخاتير والمعطى لهم من خلال صندوق التعاضد أي ٣٠٠$ عن كل سنة خدمة والنظرة الدونية الى المختار الذي خدم مجتمعه والدولة طيلة عمره ويستحق في المقابل الحماية والاحترام، وتم طرح المهلة القصيرة جدّاً المعطاة لتقديم المستندات بحيث تنتهي في 6 تشرين الأول ٢٠٢٥، فجرى البحث أيضاً بضرورة إلغائها أو تمديدها إذا أمكن".

ووعد يزبك "بمتابعة هذا الموضوع الحساس ورفع المظلومية عن المخاتير والوقوف الى جانبهم، وبالعمل على تحسين ظروف المختار ورفع الغبن اللاحق به على كل المستويات". وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة اللقاءات للوصول الى احقاق الحق.