المركزية - قال وزير العمل محمد حيدر بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده: "تشرفنا اليوم بزيارة سيادة المطران الياس عوده لتهنئته بعيد الفصح المجيد لأنني لن أكون متواجدا في لبنان في فترة الأعياد، وتمنيت لسيادته الصحة ودوام النشاط. ثم أجرينا جولة أفق بدأناها بجولة روحانية أخوية مع نظرة عامة لوضع البلد بشكل عام وتناولنا فيها الوضع الاجتماعي والاقتصادي وحالة المواطنين، والأمل بهذه الحكومة والوزارات المعنية أن تتمكن من مساعدة المواطنين على تحسين وضعهم الإجمالي، وتمنينا الاستمرار بالعمل الحكومي الذي بدأناه من أجل إنجاز المطلوب منا لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي في البلد".

اضاف: "كما تطرقنا إلى عمل وزارة العمل، وأطلعت سيادته على الإنجازات التي تقوم بها الوزارة والخطوات التي تبني عليها والقوانين والقرارات التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، والتي تتعلق بتنظيم عمل الضمان الاجتماعي والعمالة الأجنبية والحد الأدنى للأجور، والعمل على استحداث فرص عمل للبنانيين بشكل خاص. وتناولنا أيضاً الوضع العام في البلد، وتمنى سيادته للحكومة الاستمرار في العمل الدؤوب لإنجاز ما تطمح إليه لمصلحة البلد بشكل عام".