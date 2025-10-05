أعلن وزير العمل محمد حيدر في حديث لـ"mtv" عن أنه لن يحضر جلسة مجلس الوزراء غدًا لوجوده خارج لبنان.

وقال حيدر في حديثه لـ"mtv" إنه "بحال المخالفة الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ الجمعيات "trend" ولننتظر قرار مجلس الوزراء".

وأشار الى أن "موضوع "رسالات" إداري ويعالج بالأطر الإداريّة"، سائلًا: "تخيّلوا أن نحلّ أو نسحب العلم والخبر من كلّ جمعيّة تخالف القانون؟".

وفي حديث لـ"الجديد"، قال حيدر: "لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد".