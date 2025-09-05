Sep 5, 2025 10:21 PMClock
أخبار محلية
حيدر: لا يمكن الاستمرار بخطوات أحادية والمطلوب حد أدنى من التوافق

أكد وزير العمل محمد حيدر، في تصريحات لقناة الجزيرة، أنّ المطلوب في المرحلة الراهنة هو الحد الأدنى من التوافق، مشيراً إلى أنّ هذا ما تضمنه بيان الحكومة الصادر عقب جلسة مناقشة خطة الجيش.

وأوضح حيدر أنّه لم يتم الاطلاع بعد على تفاصيل خطة الجيش، إلا أنّ البيان الحكومي يتضمن "نقاطاً إيجابية" سيتم درسها لاحقاً، مضيفاً: "هناك معطيات يمكن البناء عليها".

وشدد على أنّه لا يمكن للبنان أن يتقدّم بخطوات فيما يبقى في انتظار ما يفعله العدو الإسرائيلي، مؤكداً: "لا يمكننا الاستمرار في القيام بخطوات دون أن يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوات مقابلة".

وكشف الوزير أنّه ستجري اتصالات لاحقاً للاطلاع على تفاصيل خطة الجيش، ليصار بعد ذلك إلى إصدار بيان يحدد الخطوات المقبلة.

