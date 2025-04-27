جال رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر في قرى قضاء بنت جبيل والحافة الأمامية، مطلعا على أعمال إزالة الردم ومعاينا في الوقت نفسه المكبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة. كما بحث مع رؤساء البلديات حاجات البلدات ومطالبها.

واستهل حيدر جولته من تبنين حيث كان في استقباله النائب الدكتور اشرف بيضون، وعقد اجتماعاً في مقر اتحاد بلديات القلعة بمشاركة رؤساء بلديات: تبنين، صفد البطيخ، الجميجمة، السلطانية، كفرا، ياطر، شقرا وبيت ليف، إضافة الى رئيس الاتحاد نبيل فواز.

وعرض كل رئيس بلدية لحاجات بلدته، كما جرى نقاش بين رئيس مجلس الجنوب والحاضرين حول ملف الردميات والمنازل المهدمة، فشدد حيدر على "ضرورة التقيد بالمواصفات المحددة في هذا الشأن"، مؤكداً على انه "تم تلزيم المباني الرسمية بشكل عاجل مع اعطاء الاولوية للصروح التي سيتم اعتمادها لإقتراع المواطنين خلال الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة".

من ناحيته، أثنى بيضون على عمل مجلس الجنوب "وتجاوبه السريع مع مطالب البلديات المتعلقة بالبنى التحتية وبترميم المباني الرسمية".

بعدها انتقل حيدر والوفد المرافق الى مستشفى تبنين الحكومي وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور محمد حمادة الذي شكر مجلس الجنوب على "مبادرته الفورية الى ترميم المستشفى"، وطالب ب"المزيد من اعمال الترميم"، ووافق حيدر على هذا الأمر لما يمثله المستشفى من اهمية على مستوى القضاء.

ونوه حمادة ب"الدور الذي لعبه مجلس الجنوب ورئيسه من خلال الوقوف الى جانب الأهالي من المرضى والجرحى عبر تغطية الفواتير الصحية في زمن العدوان الإسرائيلي".

ثم انتقل حيدر الى بلدة شقرا حيث تفقد أعمال جرف المنازل المهدمة واجتمع مع رئيس البلدية والأعضاء للاستماع الى مطالبهم.

واذ شكروا مجلس الجنوب على طالتعاون والتلبية السريعة للملفات التنموية الملحة"، طالبوا بالمزيد ولاسيما ما يتعلق بملف المياه.

وانتقل حيدر والوفد المرافق الى مدينة بنت جبيل حيث عقد اجتماعاً في السرايا الحكومية ومن ثم في مركز اتحاد بلديات بنت جبيل ضم رؤساء بلديات: بنت جبيل، عيترون، كونين، برعشيت، حداثا، يارون، مارون الراس، اضافة الى رئيس الاتحاد رضا عاشور.

واستمع حيدر الى مطالب رؤساء البلديات ومنها: البئر الارتوازي لبنت جبيل اضافة الى ملف الطرقات الرئيسية واقتراح المخطط التوجيهي للقرى المهدمة مثل عيتا الشعب وراميا ويارون ومارون الراس.

وشكر رؤساء البلديات مجلس الجنوب على سرعة تلزيم البنى التحتية والمباني الرسمية ولاسيما منها التي ستخصص كمراكز اقتراع في الاستحقاق البلدي.

وزار حيدر وبيضون مستشفى بنت جبيل الحكومي وتفقدا ما تم إصلاحه فيها ،ووعد رئيس مجلس الجنوب بإنجاز باقي الاعمال المطلوبة.

وانتقل حيدر الى بلدة عيترون وتفقد اعمال البنى التحتية واطلع على المنازل المهدمة والمكب المخصص لجمع الردميات.

وفي يارون عاين حجم الدمار وتفقد أعمال إزالة الركام والمكب المخصص لذلك، واختتم الجولة في حداثا حيث كان في استقباله كل من رئيس البلدية ومختار البلدة، واطلع حيدر على الاعمال في مكب الردميات وأعطى توجيهاته في هذا المجال.