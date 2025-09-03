المركزية - أوضح وزير العمل محمد حيدر، أن "حتى اللحظة وزراء الثنائي "أمل – حزب الله" في وارد حضور الجلسة الحكومية الجمعة والاطلاع على ما سيقدمه قائد الجيش من خطة لحصر السلاح بيد الدولة، لكنهم بانتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش في الساعات المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكدًا أن "اليد ممدودة للجميع".

وأشار حيدر في حديث لـ"صوت كل لبنان"، إلى أن "هناك اتصالات على أعلى المستويات لحسم الأمور والانسحاب من الجلسة ليس "trend" وما قام به وزراء الثنائي كان للتعبير عن موقف عميق وصلب حينها وأي خطوة ستتخذ ستكون بناء على ما يتناقش في الجلسة".

وشدد حيدر على أن "لا يمكننا إلزام نفسنا مهلًا والحوار الوسيلة الوحيدة لحل أمورنا الداخلية".