Jul 15, 2025 1:38 PMClock
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حواط: وجود لبنان بخطر وعلى الدولة أن تعطي الأولويّة للمصلحة الوطنيّة العليا والمشكلة تكمن بين فريقين الأوّل وضع لبنان على طريق الحرب والثاني ملتزم بالدستور

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