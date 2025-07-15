Jul 15, 2025 1:38 PMClock
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حواط: اللبنانيّون ينتظرون إنقاذ لبنان وعلينا أن نكون شركاء في إعادة بناء لبنان الحلم من دون سلاح ولا ارتباطات خارجيّة على حساب اللبنانيّين والآمال معقودة على الحكومة

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