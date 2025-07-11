Jul 11, 2025 10:21 AMClock
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حواجز امنية لعناصر الدرك في ساحة النور في طرابلس تدقق في هويات واوراق سائقي السيارات والباصات، وتحجز عربات التوك توك والدراجات النارية المخالفة

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