كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، عبر حسابها على منصة "إكس": "سعدت اليوم بزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وكانت مناسبة للبحث في سبل التعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الشؤون الاجتماعية في عدد من المجالات المشتركة.

واستعرضنا خلال اللقاء برامج الوزارة ومشاريعها الحالية، وتحدثنا عن الوضع في لبنان عامةً، ولا سيما في الجنوب، وعن أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين المؤسستين.

كما أكدنا على العمل سويًا من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي الختام، توجّهنا بالشكر إلى الجيش اللبناني، حامي الوطن وسيادته، على تضحياته وجهوده الدائمة في خدمة لبنان واللبنانيين".