المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد التي قالت بعد اللقاء "كان لي الشرف بأن اجتمع مع سماحته، وتحدثنا بعدة أمور اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأكدت لسماحته اهتمام وزارة الشؤون بالمؤسسات التي نفتخر بها ولدينا عقود معها بما فيها طبعا دار الأيتام ومؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية وجمعية المقاصد وغيرهم. ولدي حرص عليهم منذ دخولنا الى الوزارة باشرنا العمل لتعزيز هذه الشراكات".

اضافت "تحدثنا عن برنامج أمان الذي يطال ٨٠٠ ألف لبناني من العائلات الأكثر فقرا والذي سيكون إعادة تقييمه قريبا، وفتح التسجيل للعائلات التي لم تستطع التسجيل سابقا. كذلك، مراكز الشؤون في بيروت التي سنعززها، وسنفتح مركزا جديدا بدل المركز الذي اضطررنا على إقفاله في الطريق الجديدة، وهذا سيكون مركزا نموذجيا يتضمن كافة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية وقريبا سيكون الافتتاح".

وتابعت "أما بالشأن الآخر تحدثنا عن الوضع في البلد، وأهمية بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية وان شاء الله هذا الأسبوع سيكون هناك تفاهم بين كل الأطراف قبل الجلسة يوم الجمعة وفي الجلسة".

واستقبل رئيس البعثة العراقية في لبنان محمد رضا الحسيني وتم البحث في الشؤون العامة وتعزيز العلاقات بين البلدين.