حنين السيد: صرف مساعدات "أمان" للمستفيدين خطوة نحو حوكمة أفضل

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "اكس": “في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتمد الدولة اللبنانية آلية الدفع المباشر في صرف مستحقات برنامج “أمان”، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى المستفيدين من دون أي جهة وسيطة.

‏يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، ويوفّر على الخزينة العامة ما بين ٨ و١٢ مليون دولار سنوياً، ستُعاد توجيهها لدعم المزيد من العائلات اللبنانية الأكثر حاجة.

‏نؤكد في وزارة الشؤون الاجتماعية التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة في إدارة البرامج الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

