كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "اكس": “في سابقة هي الأولى من نوعها، تعتمد الدولة اللبنانية آلية الدفع المباشر في صرف مستحقات برنامج “أمان”، بحيث تصل المساعدات مباشرة إلى المستفيدين من دون أي جهة وسيطة.
يشكّل هذا الإنجاز نقلة نوعية على صعيد الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية، ويوفّر على الخزينة العامة ما بين ٨ و١٢ مليون دولار سنوياً، ستُعاد توجيهها لدعم المزيد من العائلات اللبنانية الأكثر حاجة.
نؤكد في وزارة الشؤون الاجتماعية التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة في إدارة البرامج الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسرعة وفاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.