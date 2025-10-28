Oct 28, 2025 10:10 PMClock
حنكش يصوب لجورج عطالله موقف "الكتائب" من قانون الانتخاب: لا تضلل الرأي العام

رد عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش عبر حسابه على "منصة X  على تصريح النائب في تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله بشـأن قانون الانتخابات النيابية الحالي،  فكتب:" زميلي العزيز إن كنت لا تعرف مشكلة و"من الأجدى" أن تسأل قبل ان تصرّح وان كنت تعرف وقلت هذا…فمشكلة أكبر و"من الأجدى" ان لا تضلل الرأي العام.

 ١- الكتائب اللبنانية لم تكن في لقاءات وزارة الخارجية التي كنتم تخيّطون فيها قانون الانتخاب

٢- الكتائب اللبنانية صوّتت ضد القانون في المجلس النيابي عند طرحه

 ٣- الكتائب اللبنانية تقدّمت في تشرين ٢٠١٨ بقانون لإلغاء المقاعد ال٦ للمغتربين واقترحنا قانون one person one vote.

https://twitter.com/i/status/1983246511497507032

 

