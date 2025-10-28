رد عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب الياس حنكش عبر حسابه على "منصة X على تصريح النائب في تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله بشـأن قانون الانتخابات النيابية الحالي، فكتب:" زميلي العزيز إن كنت لا تعرف مشكلة و"من الأجدى" أن تسأل قبل ان تصرّح وان كنت تعرف وقلت هذا…فمشكلة أكبر و"من الأجدى" ان لا تضلل الرأي العام.

١- الكتائب اللبنانية لم تكن في لقاءات وزارة الخارجية التي كنتم تخيّطون فيها قانون الانتخاب

٢- الكتائب اللبنانية صوّتت ضد القانون في المجلس النيابي عند طرحه

٣- الكتائب اللبنانية تقدّمت في تشرين ٢٠١٨ بقانون لإلغاء المقاعد ال٦ للمغتربين واقترحنا قانون one person one vote.

