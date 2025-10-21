Oct 21, 2025 11:02 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حنكش: نرفض الكلام عن ان هناك ثمانية أشهر من عمر مجلس النواب وابقاء القديم على قدمه وهناك رؤساء لجان لم ينتجوا واعضاء في مكتب المجلس يجب ان يتغيروا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o