أشار النائب الياس حنكش قبيل الادلاء بصوته في الانتخابات البلدية في رومية الى أن الناس اشتاقت لهذا العرس الديمقراطي، شاكرًا رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والقوى الأمنية على جهودهم المكثفة.

حنكش وفي حديث عبر الـ Mtv، قال:" نأمل أن تكون هذه الانتخابات تأسيسية لانتخابات نيابية نزيهة وأن تعيد الإنماء الى بلداتنا، خصوصًا وأن بلدة رومية بحاجة إلى المزيد من الإنماء لتقليل الهجرة في صفوف الشباب، إذ على البلديات العمل بشكل إنمائي للحفاظ على شبابها".

وفي حديث عبر الـ LBC، أشار إلى أن العامل العائلي هو أساسي في القرى حيث المعركة إنمائية إنما في المناطق الساحلية يكون الطابع السياسي أكبر وتكون تحضيرية للإنتخابات النيابية واليوم هناك جو جديد في البلد والأمل كبير بأن نرتقي إلى مستوى البلدان الطبيعية ونأمل إستمرار هذه المنافسة بشفافية ونزاهة".