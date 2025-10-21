قبيل جلسة مجلس النواب لانتخاب أميني سر و 3 مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية، أوضح عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش أنّ يجب ان نخوض كل استحقاق دستوري الى النهاية وهذه هي ديناميكية الديمقراطية التي يجب أن نعتاد عليها.

وقال: "نرفض الكلام عن ان هناك ثمانية أشهر من عمر مجلس النواب وابقاء القديم على قدمه وهناك رؤساء لجان لم ينتجوا واعضاء في مكتب المجلس يجب ان يتغيروا."

ولفت الى أنّ النائب ميشال الدويهي بادر الى الترشح ودعمناه ويجب ان يكون هناك مرشحون آخرون وهذا المفروض وسنرى الاجواء وعلى اساسها نقرر.

وعن مشروع قانون النائب غسان سكاف لتأجيل الانتخابات، قال حنكش:" البلد وصل البلد الى ما وصل اليه لاننا لم نحترم المهل الدستورية وعلينا ان نحرص على احترام الدستور والمهل وممنوع ان تتأجل الانتخابات وسنضغط كي يقترع المغتربون للنواب الـ128 رغم كل المحاولات التي نراها".