المركزية - اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش أن مطمر برج حمود – الجديدة موضوع قديم جديد وهو أكبر جريمة بيئية ترتكب بحق مليون ونصف لبناني مقيم في المحيط بعدما بلغ ارتفاعه 36 مترا، لافتًا الى غياب الخطوات العملية للذهاب الى حلول لامركزية للمعالجة والفرز.

حنكش وفي حديث لنقطة عالسطر عبر صوت لبنان، أكد أنه لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي خصوصًا بوجود العهد الجديد الامر الذي يجب أن يطال كل الملفات الشائكة التي تتناول صحة الناس وأهمها موضوع المطامر.

وتابع:" مشكلة النفايات موجودة في كل أنحاء العالم وهناك أمثلة كثيرة يمكن اتباعها، لذلك أدعو البلديات والمسؤولين المنتخبين اليوم لايجاد حلول صحية مستدامة لموضوع معالجة النفايات بالاضافة الى المشاكل الاخرى".

وإذ ذكّر حنكش بإستقالة وزراء الكتائب من الحكومة في العام 2015 على إثر إنشاء المطمر، أكد أن الوقت حان للذهاب الى معالجة نهائية للملف، مضيفًا:" السؤال الذي وجهه رئيس حزب الكتائب للحكومة والوزراء هو لحثهم على المعالجة وإيقاف الجريمة والذهاب الى حلول مستدامة وإقامة المطامر بعيدًا عن المياه الجوفية والمواطنين، لانه حان الوقت لاتخاذ خطوات عملية وتطبيق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والذهاب لحلول لامركزية".

وأشار الى أن ملف النفايات هو ثالث أكبر تنصيبة على الشعب اللبناني بعد سرقة الودائع والكهرباء، معربًا عن تفاؤله بدور القضاء في المحاسبة لاسيما بعد أن أرسى وزير العدل عادل نصار جوًا جديدًا في الجسم القضائي، مؤكدًا أن المحاسبة آتية في كل الملفات.

وتابع:" قوى أمر الواقع حالت دون تنفيذ الاستراتيجيات والخطط، إضافة الى غياب التوعية على أهمية الفرز".