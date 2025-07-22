المركزية - عن زيارة المبعوث الأميركي توم باراك وتسليم السلاح، أكد عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش في مداخلة عبر "الجديد" أن الاتفاقية واضحة، مشددًا على أن الطرف اللبناني ملتزم بما هو عليه وأميركا تعطي ضمانات للبنان، مضيفًا: "الذي يحصل بين عون وسلام مع براك يدل على ان النقاش ما زال قائمًا ولبنان متصلّب عن حق بأولوية حصر السلاح ولا حل لقيام لبنان إلا بحصرية السلاح".

وأكد ألّا قيام لدولة بوجود سلاح خارج الشرعية، مشيرًا إلى أن إذا كانت حصرية القرار مع الجيش سيلتزم بها حزب الله، والموضوع لم يعد موضوع نقاش ويجب على الدولة القيام بدور أساسي للفراغ وأن تُشعر أهالي البقاع والجنوب أنها موجودة وستحمي مواطنيها وبخاصة في موضوع إعادة الإعمار.

وذكّر أننا في حزب الكتائب اقترحنا عقد مؤتمر وطني للمصارحة والمصالحة لتلعب الدولة دورها الأساسي، لأن الشواذ لا يمكن أن يستمر والسلاح كان نقمة على اللبنانيين.

واعتبر أن العبرة اليوم بالتنفيذ وإعادة الإعمار أساسية لافتًا إلى أن الدولة تريد فرض سيادتها وسيطرتها على كل الأراضي بحصر السلاح وعلى اثرها تأتي إعادة الإعمار وكل المساعدات التي ستأتي ستكون بيد الدولة اللبنانية والدولة تقوم بواجبها تجاه الجنوبيين من إعادة إعمار ومدارس ومستشفيات.

وأشار إلى وجود خلل خصوصًا في المتن الذي يدفع سكانه الضرائب أكثر من غيرهم في سائر الأقضية.

وشدد حنكش على أن من يحمينا هو الجيش اللبناني وسلاحه وعتاده وأضاف: "بعد كل ما رأيناه على حزب الله الاقتناع بألّا أحد يحمينا إلّا الجيش اللبناني والدولة الرسمية، وبيئة حزب الله اختبرت هذا الأمر من هنا نطالب بإعطاء فرصة للجيش اللبناني".

ولفت إلى أن الرئيس جوزاف عون بعلاقاته أعاد لبنان إلى طبيعته بعد عزل طويل، منبهًا من أن صبر المجتمع الدولي قصير ويجب أن يكون الجيش اللبناني مستعدًا عديدًا وعتادًا.

وأشار إلى أن انخراط حزب الله في سوريا كانت نتيجته استشهاد الشباب اللبناني بحرب لا علاقة لنا فيها، مشددًا على ان الحل هو بضبط الحدود مع الجيش اللبناني وعلينا الاهتمام بشأننا الداخلي ونحن بلد لدينا ما يكفينا من المشاكل فلنهتم بأنفسنا قبل الاهتمام بحدود غيرنا.

وعن لقائهم مع براك قال: "هذا اللقاء يضمّ مجموعة نواب ووزراء عند الزميل فؤاد مخزومي وكل كتلة ستعطي رأيها ونحن من نريد حصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية".