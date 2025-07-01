Jul 1, 2025 10:49 AMClock
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حنكش: تصويت المغترب لمن يقف الى جانب لبنان وهو المتنفس الوحيد بعد العزلة التي عانينا منها جراء سياسات خارجية عوجاء والامر ليس بازارا انما حق لاصحاب الحق

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