اعتبر عضو كتلة الكتائب النيابية النائب الياس حنكش ان تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي أكد فيها تمسك الحزب بسلاحه "مفصولة تمامًا عن الواقع، مشيرًا الى ان الحزب لم يعد قادرًا على المناورة أو تبرير استمرار امتلاكه للسلاح خارج إطار الدولة اللبنانية.

وقال حنكش في حديث لقناة " العربية" ان قيادة الحزب من الأمين العام الى النواب والمسؤولين تواصل رفع سقف الخطاب ورفض تسليم السلاح، "لكن الواقع أثبت ان هذا السلاح لم يحقق للبنان أي مكسب، بل جرّ البلاد الى معارك غير متكافئة، ودفع ثمنها الشعب اللبناني غاليًا.

وأضاف ان الحرب الأخيرة أظهرت حدود قدرة حزب الله، إذ فقد معظم ترسانته العسكرية، وخسر عددًا من قياداته ومقاتليه وتراجعت إمكاناته المالية والعسكرية بعد توقف الدعم الإيراني المباشر، مؤكّدًا ان الحزب اليوم لا يملك لا القيادة ولا العتاد ولا العديد الذي يمكّنه من فرض إرادته على الدولة.

وفي ما يتعلق بمسألة النقاط الخمس ، رأى حنكش ان الحزب لم يعد يملك حتى "الذريعة" للاحتفاظ بسلاحه، معتبرًا ان الجيش اللبناني هو الجهة المخوّلة وحدها حماية الحدود واستعادة الأراضي المحتلة، مشددًا على ان سلاح الحزب لم يحرر هذه النقاط ولم يردع إسرائيل بل تسبب بتدمير لبنان.

أما بشأن ما تردد عن زيارة المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس الى لبنان والحديث عن دعوة لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فأوضح حنكش ان "القرار في هذا الشأن يعود للدولة اللبنانية وهي من تقرّر الشكل الأنسب للتفاوض"، مضيفًا ان المهم هو وقف الحرب المستمرة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب والأجواء اللبنانية.

وختم حنكش بالتأكيد على ان لبنان لا يسعى الى حرب أبدية بل الى الاستقرار، مشيرًا الى ان أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة ليست تطبيعًا، بل خطوة نحو اتفاق يضمن الأمن ووقف العدوان وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة، تمهيدًا لحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.