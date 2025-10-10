المركزية - علّق عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش على حديث وزيرة البيئة تمارا الزين عبر "صوت لبنان"، وقال ردًّا على ما قالته عن أن "الوزارة تلعب دور الوسيط ما بين الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار وبلدية الجديدة": "بروح وزير وبتجي وزيرة… بروح العاشق وبيجي المشتاق. وزراء بيئة يتوالون ويتقاذفون المسؤولية؛ يتهمون اسلافهم ويحاولون رميها لمن بعدهم! لا بطبيقوا قانون البيئة ولا بيقروه أصلاً. متهربين من المسؤولية وملزمين الملف لمجلس الإنماء والإعمار والبلديات وهني بيلعبوا دور الوسيط. النفايات بدها معالجة مش طمر على الشط بنص المتن. النفايات بدها مسؤولية وجرأة".