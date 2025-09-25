المركزية - اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، أنّ "هناك دائمًا صعوبة في مجال التكنولوجيا في مواكبة سرعة التطور وخبرة القراصنة، ولكن غالبًا يكون القانون في مكان، والحماية التقنية في مكان آخر، ولكن بعض القوانين تجبر المؤسسات على الحماية السيبرانية من أجل ردع أي هجوم".

حنكش وفي حديث لـ"صوت لبنان"، أشار إلى أن "لبنان دائمًا معرض للهجومات، والقانون يفيد في وضع الحدود ووضع مختصين في الإدارات للحد من تلك الهجومات، كما علينا العمل تقنيًا لأنها حرب قائمة".

وقال: "ما حصل مؤخرًا من قرصنة المواقع الإلكترونية التابعة للوزارات، إضافةً إلى القرصنة التي تعرّض لها مطار بيروت، وما نتعرض له يوميًا يجب أن يكون إنذارًا لإقرار القوانين، لأنه موضوع بغاية الأهمية وليس ثانويًا، وهو آفة في المجتمع متفشية بشكل كبير".

أضاف حنكش: "المطلوب اتخاذ قوانين جديدة تواكب التطور التكنولوجي، والمسؤولية تقع علينا أن نخلق بيئة في لبنان واعية لهذا الموضوع، والمهم أنّه لدينا طاقات في هذا المجال تقدم خدماتها لشركات كبيرة في العالم".

وتابع: "وزارة الذكاء الاصطناعي على المسار الصحيح، ونحن باتجاه التحول الإلكتروني ورقمنة اقتصاد لبنان ليكون على مثال اقتصادات العالم".