المركزية - اعتبر عضو كتلة " الكتائب" النائب الياس حنكش أن "أول تقرير للجيش أمام مجلس الوزراء يبرهن ان الحكومة جديّة والجيش قادر على بناء دولة منزوعة السلاح وما يحصل هو استكمال للقرارات في 5 و7 أب بحيث انتقلنا الى الشق العملي والتقرير يؤسس لنهج جديد وطريقة عمل جديدة للجيش بفرض سلطة الدولة وهذا الأهم".

وقال عبر صوت لبنان وشاشة 24VDL: "ما يحصل اليوم تاريخي اذ انه يؤسس للبنان الجديد والعهد يضع حجر الاساس له".

وبالنسبة لموقف الحزب من قبول حماس باتفاق غزة، اعتبر حنكش أن الأمر يؤشر الى ان الحزب قد يتحلى مع الوقت بالحكمة ونرى أقل تصعيدا من قياداته الذين يجب ان يكونوا مشاركين ببناء لبنان من خلال تسليم السلاح للجيش.

وعن مطمر الجديدة، اكد حنكش على استمرار ما وصفه بـ"الجريمة الاصلية" المرتكبة في حق ابناء قضاء المتن الشمالي وذلك بتواطؤ مباشر من قبل نواب ووزراء واحزاب رؤساء مجالس واتحادات بلدية لقيام مطمر نفايات في قلب اكثر بلدة (الجديدة – سد البوشرية) مكتظة سكانيا على ساحل المتن.

والمشكلة تكمن ودائما بحسب حنكش في جريمة اغراق الشوارع راهنا بالنفايات، ما يستوجب وضع خطط معالجة قصيرة الامد تتمحور حول اعتماد آلية “Swapping” والايلة الى نقل نفايات منطقتي المتن وكسروان الى مطمر”كوستابرافا” لمدة تقارب الـ5 او 6اشهر (ما يشكل حلا مؤقتا) لحين التوصل إلى حلّ دائم ومستدام والمتمثل باولوية ابعاد المطامر الصحية عن مصادر المياه الجوفية والمناطق المأهولة بالسكان والكف عن المراوحة ضمن حلقة مفرغة، الى ان يصار الى انشاء مراكز معتمدة وثابتة للفرز والمعالجة الجادة والفاعلة وووضع حد جذري لثاني اكبر سرقة موصوفة بعد الكهرباء في البلاد".