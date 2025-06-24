علّق عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش على الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مشيرًا الى أن المخرج كان بأن الكل خرج رابحًا ومهنئًا الشعب القطري على سلامته بعد الضربة الايرانية على الخليج والتي كانت فارغة.

حنكش وبما خص البرنامج النووي الإيراني أشار في حديث عبر مانشيت المساء من صوت لبنان، الى أنه من المؤكد أنه تم تفريغ النظام الإيراني من نقاط القوة وأتى الى الطاولة مرغمًا لا بطل، لافتًا الى أن المشكلة كانت على أذرع إيران التي استشهد شبابها ولاسيما حزب الله، مضيفًا: "إيران تفاوض الولايات المتحدة وستخرج بصيغة تخطو فيها المنطقة الى الاستقرار النهائي للمئة سنة المقبلة وما يهمنا هو الاستقرار الذي سينعم به لبنان لينهض من جديد ويزدهر اقتصاده".

وتابع: "دُمّرت إيران وبرنامجها النووي لم يوفّروه من الحرب، وقد رأينا في إيران النهج الذي اعتُمد مع حزب الله ودائمًا في الحروب نذهب الى الرمادي لإجبار الخصم على الجلوس إلى الطاولة والتوقيع".

وردًا على سؤال، شدد على أن الشعب الفسطيني يدفع الثمن دائمًا والشعب اللبناني كذلك فهو يدفع عن القضية الفلسطينية، موجهًا تحية لكل شهداء الكتائب الذين رفضوا أن يكون لبنان منصة أو وطنًا بديلًا واليوم هناك حل للتنظيمات الفلسطينية ويتم العمل على حصرية السلاح في المخيمات ولا بد من الاقتناع بأننا دخلنا مرحلة جديدة وأناشد الرئيس جوزاف عون بضرورة اتخاذ قرارات جريئة بحصرية السلاح والإصلاح.

وعن تصريحات الأمين العام لحزب الله، قال: "تصريحاته تظهر أنه منفصل عن الواقع، فالسلاح بعز قوته لم يردع إسرائيل ولم يحم حزب الله ولبنان، بل كان لعنة على البيئة والحزب واللبنانيين، فلا يمكن للحزب أن يكون له دور لا في جنوب الليطاني ولا في شماله ولا أحد يحمينا إلا الدولة اللبنانية".

وعن موقف الدولة من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قال: "كنا نرفض أن يكون قرار الحرب والسلم بيد حزب الله ولهذا استشهد بيار الجميّل وأنطوان غانم وكل الشهداء واليوم بتنا في مكان تفرض الدولة فيه سيادتها بحيث يكون قرار الحرب والسلم بيدها وهكذا يحمي الرئيس موقع الرئاسة".

وأكد حنكش ألا حياة للبنان إلا بالحياد، مشددًا على وجوب الدفع بالاتجاه نفسه وأن تكون العلاقة ممتازة مع كل الاصدقاء التاريخيين، مضيفًا: "كلنا نريد جدولًا زمنيًا لنرتاح ونريّح المجتمع الدولي فعودة السياحة والاستثمارات لا يمكن ان تكون بدون شروط ولا يمكن أن نبقى بالفساد والرشوة وعدم حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، مشيرًا إلى أن هناك قناعة لدى الرئيس بوجوب تطبيق خطاب القسم بحذافيره ومثله البيان الوزاري ولكن هذا يحتاج إلى وقت، واليوم ما من حجج وعلى السلطة أن تطلق الخطة التي وضعتها وأن يكون الموضوع نفسه لشمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبه، وبرأيي القرار اتخذ والسلاح سينزع من داخل المخيمات الفلسطينية، فالجيش سيقوم بواجبه وسيضرب بيد من حديد وبعد أسابيع عدة سينفذ الموضوع".

وتابع: "نواب حزب الله لم يعتادوا على أن يكون السلاح بيد الدولة وأن تفرض هيبتها ويحاولون المناورة ولكن القرار اتخذ والقرار 1701 صاغه رئيس مجلس النواب نبيه بري وهم يحاولون الحفاظ على ماء الوجه تجاه جمهورهم".

وردًا على سؤال، أشار الى أن اليونيفيل ستبرهن أنها حاجة للانتقال من الحرب إلى وجه آخر للمنطقة وهو الهدنة، مضيفًا:" لننعم بالاستقرار يجب ألا نعود إلى خوض مغامرات تودي بالبلد الى الهلاك وإن اتخذت الدولة قرار الحرب فالكل سيكون وراءها".

وشدد على أن حصرية السلاح مطلب لبناني كتائبي وكذلك انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، لافتًا الى أنه لا يمكن مقاربة الموضوع بالدجاجة والبيضة ولا بد من package ووسيط للتقدّم.

وعن أداء الحكومة، قال حنكش: "الأداء جيد والوزراء من أصحاب الكفاءات وأثني على أداء وزير العدل عادل نصار الذي أطلق يد القضاء ومنع البلطجة والاستقواء، وأداؤه ممتاز بالجو الذي أرساه بين القضاة وبوقوفه وقفة صلبة بوجه التعيينات من منطلق أنه يقوم بما هو منطقي أي أن القضاء مستقل عن السياسة وكذلك بإطلاق يد القضاء في كل الملفات العالقة".

وعن التعيينات، أوضح أن التعيينات الدبلوماسية مختلفة عن التعيينات القضائية، لافتًا الى فصل تام عن السياسة بالتعيينات القضائية، ومشيرًا الى أن من تعيّنوا في المراكز الدبلوماسية من الكفاءات ويستحقون فرصة حقيقية ونقيّم عملهم بعد فترة أما التعيينات القضائية فمختلفة.

وتابع:" الكتائب أخذت عهدًا على نفسها ألا تتدخل بعمل وزير العدل الذي ينفذ مهمة أوكلت إليه وهي من أسمى المهمات وأرقاها، وما من قوة على الأرض ستجبر الوزير نصار على تعيين القاضي زاهر حمادة ومع عادل نصار ما من تسوية والنهج القديم انتهى".

وردًا على سؤال حول التحقيقات بإنفجار المرفأ، لفت حنكش الى أن القرار الظني في انفجار المرفأ لن يصدر قبل 4 آب وربما بعد هذا التاريخ وهذا ما أبلغني به أهالي الضحايا.

وعن الصوت الاغترابي، قال: "لا بد من ربط المغترب اللبناني بوطنه، وتصويت المغتربين أساسي وحصره بـ6 نواب مرفوض وكل تعديل آخر محل للنقاش والتصويت".

وردًا على سؤال، أشار الى أن البيئة الشيعية ليست حزب الله فهناك أصوات حرة متحرّرة عن الحزب والحركة وبالانتخابات المقبلة ستعبّر عن رأيها أكثر خصوصًا إذا تم تطبيق الميغاسنتر.

وعن قانون الانتخاب، قال: "تقدّمنا بخمسة قوانين انتخابية في الماضي ووقّعنا على قانون one man one vote ولكن هناك اناس ارتاحت للقانون الأخير وربما يتم اعتماده شرط التعديلات ومن بينها تصويت المغتربين والميغاسنتر".

وردًا على سؤال حول أوضاع المصارف، قال: "هناك أمل بعودة الودائع فالنظام النقدي يرمّم نفسه والودائع أمانة وليست استثمارًا ولا يمكن ان نكون شهودًا على سرقة مال الشعب اللبناني، ولا بد من استكمال الإصلاحات فالوقعة وقعت وهناك خسارة ولكنها موزعة على المصارف ومصرف لبنان واللبنانيين، والجميع استوعب ان النظام المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد ولا بد من ترميم الثقة بين المودعين والمستثمرين والقطاع المصرفي".

وعن الضريبة على المحروقات لصالح الجيش والقوى الأمنية، قال: "أنا ضد استسهال زيادة الضرائب، ولمعالجة الفائض في التوظيف قبل زيادة الضرائب فلا بد من جباية حقيقية ووقف الهدر".

وعن ملف الطاقة، لفت الى أن اللامركزية اصبحت واقعًا فكل حي لديه الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة به ولا بد من معرفة أن هناك واقعًا يحتّم الذهاب الى حلول مستدامة لامركزية بتوليد الطاقة ولدينا نموذج زحلة وهو ممتاز وهناك تراخيص او امتيازات معطاة لبعض الشركات يمكن أن يولدوا من خلالها الطاقة، موجهًا نداءً لرئيس الحكومة ووزيرة البيئة قائلا: "لدينا أزمة نفايات من الآن لغاية 30 الجاري فما من قدرة استيعابية لمطمر الجديدة البوشرية السد وأدعو وزيرة البيئة للإعلان عن خطتها لحل أزمة النفايات".