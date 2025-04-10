المركزية - تعليقًا على موضوع سحب سلاح حزب الله، أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش أن اتفاق وقف إطلاق النار واضح والرئيس نبيه بري شارك في صياغته ووزراء حزب الله في الحكومة وقعوا عليه وبالتالي الموضوع لا يحتاج لحوار.

حنكش وفي حديث عبر صوت لبنان، قال:" رئيس الجمهورية سيجد الاطار المناسب لسحب السلاح بدءًا من جنوب الليطاني ولكن الامر لا يحتاج لحوار إنما تطبيق للقرار، والحوار الذي طالب به رئيس الكتائب للمصارحة والمصالحة يجب أن يتزامن مع سحب السلاح الذي يجب أن يكون بالتنسيق بين الجيش وحزب الله لتطبيق القرار 1701".