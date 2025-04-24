اشار الوزير السابق علي حمية في بيان، الى انه "بتاريخ 07-12-2024 اجتمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في صور، وأحالت اقتراح مشروع قانون مقدّمٍ من قبلنا إلى المجلس النيابي، حيث يقوم بأساسه على اعفاء مباني وبيوت اللبنانيين التي طالها العدوان الاسرائيلي، من الرسوم والغرامات والطوابع المالية كافة المتوجبة قانونًا بما فيها رسوم الانشاءات ورسوم نقابتي المهندسين، ضمن إطار عملية اعادة الاعمار"، لافتا الى انه "تم اليوم تم سحب هذا المقترح من جلسة مجلس النوّاب".

وتساءل: "هل يصح أن نسحب اقتراحًا يعفي أبناء شعبنا من المتضررين بأرزاقهم وبيوتهم من حفنة من الضرائب تضغط على كاهلهم إن سددوها، بينما لا تفقر الدولة، كما يسهّل اقرارها الإجراءات الإدارية وتكون بمثابة بادرة وطنيّة تجاه اهلنا وناسنا من ‎الجنوب إلى الضاحية إلى البقاع إلى كل ‎لبنان".