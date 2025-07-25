المركزية - أجرى أمين سر مجلس نقابة المحامين في طرابلس طوني فرنجية، بتوجيهات من نقيب المحامين سامي مرعي الحسن، اتصالا بإدارة شركة "لافاجيت"، لمتابعة الوضع المزري الذي يعيشه قصر عدل طرابلس من ناحية النظافة، والذي بات يشكل خطرا صحيا ونفسيا على القضاة والمحامين والموظفين والمراجعين.

ولفتت النقابة الى ان الشركة "باشرت صباحا بأعمال التنظيف داخل أروقة قصر العدل بطوابقه كافة، في خطوة سريعة وفاعلة جاءت استجابة لنداء النقابة".

وبالمناسبة، أهابت النقابة بوزيري العدل عادل نصار والأشغال فايز رسامني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، "التدخل الفوري لوضع حد لهذا الوضع المتردي، وتفعيل عقود الصيانة والتنظيف في قصور العدل، وخصوصا قصر عدل طرابلس المهمل منذ سنوات طويلة، بما يضمن بيئة عمل صحية وآمنة للقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين والموظفين، فضلا عن المواطنين والمراجعين".

وأكدت النقابة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي خطوة أو تقديم أي دعم لازم "في سبيل تحسين واقع هذا المرفق العام، انطلاقا من إيمانها بأن النظافة من الإيمان، وأن توفير بيئة نظيفة هو شرط أساسي لضمان سير العدالة بالشكل اللائق".

وفي الختام، توجهت النقابة بجزيل الشكر والتقدير لإدارة وعمال شركة "لافاجيت" على سرعة الاستجابة والمبادرة الفاعلة".