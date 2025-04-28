نظّمت ثانوية حسام الدين الحريري، التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا، حملة لتنظيف شاطئ صيدا تحت شعار: "نظِّف، غيِّر، وشارك في صنع الفرق"، برعاية بلدية صيدا، وبمشاركة جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا، والمجلس الشبابي للبلدية، والجمعية الطبية الإسلامية (فرقة الطوارئ والإسعاف)، وذلك بإشراف ومشاركة مديرة المدرسة دينا جرادي باشو، والكادر التعليمي، وعدد من الأهالي وأبنائهم.

افتُتح النشاط بكلمة من عضو المجلس البلدي محمد البابا، شارحاً خلالها "طرق وأهمية الفرز من المصدر، وتأثير النفايات السلبي، خصوصًا النفايات التي يُلقيها المواطن غير المسؤول على الشاطئ والأرصفة، لا سيما أعقاب السجائر والمواد البلاستيكية التي تأكلها السلاحف مما يؤدي إلى اختناقها، إضافةً إلى الأسماك التي تبتلع هذه النفايات فتتحلل في أجسامها وتعود إلى الإنسان عبر الأسماك التي نتناولها".

بعد ذلك، انطلق الجميع إلى الشاطئ لجمع النفايات وفرزها في أكياس مخصصة بلونين: الأزرق للمواد القابلة لإعادة التدوير، والأسود للنفايات غير القابلة لإعادة التدوير (المرفوضات). كما انطلق فريق من الأطفال لمحاورة رواد الشاطئ، موضحين لهم أهمية المحافظة على نظافة الشاطئ.

وفي ختام النشاط، تم نقل المواد القابلة لإعادة التدوير إلى معمل بقسطا، فيما نُقلت المواد غير القابلة لإعادة التدوير أوالمرفوضات إلى معمل الـ IBC.