Apr 20, 2025 9:15 PMClock
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حماس: وفد من قيادة الحركة بحث مع وزير الخارجية التركي جهود وقف الحرب ورؤيتها للوصول لصفقة شاملة

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