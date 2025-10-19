Oct 19, 2025 9:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: ننفي جملة وتفصيلا مزاعم الخارجية الأميركية بشأن نية الحركة بالهجوم الوشيك أو انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o