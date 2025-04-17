Apr 17, 2025 11:24 AMClock
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حماس: نطالب محكمة الجنايات الدولية بملاحقة كاتس وبن غفير وكل القادة الإسرائيليين ومحاسبتهم

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