Apr 3, 2025 1:00 PMClock
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حماس: ندين العدوان الصهيوني المتواصل على سوريا وهو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الإرهابي

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