Jul 19, 2025 12:28 PMClock
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حماس: ندعو ليوم غضب عالمي غدا الأحد لإنقاذ غزة من الموت قصفا وجوعا ولرفض إبادة وتجويع مليوني فلسطيني

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