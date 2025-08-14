3:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

حماس: ندعو جماهير شعبنا في كل مدن وقرى ومخيمات الضفة للمشاركة الواسعة غدا في فعاليات الغضب والنصرة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o