Jul 20, 2025 2:43 PMClock
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حماس: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والقومية والإنسانية والتحرك العاجل لفك الحصار عن غزة

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